Kanye West schockiert mit Aussage über Sklaverei

Nur wenige Tage nach seiner Liebesbekundung für Donald Trump, sorgte Kanye West jetzt mit einer kontroversen Aussage über Sklaverei für eine Kontroverse. In einem Interview mit TMZ führte der Rapper Unmut bei seinen Fans herbei, als er zu verstehen gab, dass er die systematische Versklavung von Afroamerikanern für selbstverschuldet halte.

Kritik für Sklaverei-Aussage

"Wenn du hörst, dass es die Sklaverei für 400 Jahre gab ... 400 Jahre? Das klingt nach einer Wahl", so der Ehemann von Kim Kardashian.

Die Aussage löste eine Welle der Empörung aus. So übte ein Mitarbeiter von TZM Kritik an Kanyes Worten: "Ich habe das Gefühl, dass du aufgehört hast, klar zu denken. Du darfst glauben, was du magst. Aber alles, was du hier gerade gesagt hast, hat in der echten Welt böse Konsequenzen. (...) Ich bin enttäuscht, ich bin entsetzt, und ich bin unglaublich verletzt durch die Tatsache, dass du dich zu etwas so Surrealem entwickelt hast."