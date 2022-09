Kanye West: Pornosucht hat meine Familie zerstört

Rapper Kanye West gab an, unter einer Pornoabhängigkeit zu leiden, gegen die er nun ankämpfe. "Hollywood ist ein riesiges Bordell. Pornografie hat meine Familie zerstört. Ich kümmere mich um die Sucht, die durch Instagram befeuert wird", schrieb er in einem inzwischen gelöschen Instagram-Posting laut dem Promiportal Page Six. Er werde es (Anmerkung: seinen Töchtern) Northy und Chicago nicht erlauben", fuhr er fort. Ob er damit einen eigenen Account in dem sozialen Netzwerk oder ein Erscheinen im Magazin Playboy meinte, auf das er in seinem Post ebenfalls einging, ließ er offen.