Kaley Cuoco: "Plötzlich stand ein fremder Mann in meinem Hotelzimmer"

Noch sichtlich aufgewühlt erzählte Kaley Cuoco in der Show von US-Talkmaster Seth Meyers über eine unangenehme Situation, die sich kurz zuvor ereignet hatte. Ein fremder Mann stand plötzlich in ihrem Hotelzimmer. "Vor zwei Stunden erst ist mir etwas sehr Seltsames passiert", so die Schauspielerin. "Es ist verrückt."

Sie sei gerade aus der Dusche gestiegen und noch unbekleidet dabei gewesen, sich in Vorbereitung auf ihren Auftritt im Bad die Haare zu fönen. "Ich trocknete dramatisch meine Haare - so, als wäre ich in einem Werbespot. Und dann schaute ich auf. Im Spiegel sah ich einen Mann in meinem Zimmer", so Cuoco. "Er wusste nicht, ob ich ihn gesehen hatte", sagte sie und schilderte, dass er zunächst mit kleinen Schritten zurückgewichen war. "Es ist fast so, als würde man einen Bären sehen und sich nicht bewegen wollen."

"Ich stand immer noch mit meinem Haartrockner da" Sie habe den ihr unbekannten Mann dann ansprechen wollen, schildert die Schauspielerin: "Ich sagte: 'Sir?'" Nachdem er sich entschuldigte, "rannte er raus und ich stand immer noch da mit dem Haartrockner in der Hand", so Cuoco. Über den Vorfall sagte sie zusammenfassend: "Es hat sich nicht real angefühlt. Es hat sich wie in einem Film angefühlt."



Sehen Sie Kaley Cuocos Gespräch mit Seth Meyers hier:

Cuoco spielte 2007 bis 2019 in der US-Sitcom "The Big Bang Theory" die Kellnerin und Schauspielerin Penny, die mit einer Clique von Naturwissenschaftlern befreundet ist. Im Sommer verlobte sie sich mit ihrem Partner Tom Pelphrey. Beide posteten im August in einer Instagram-Story einen Schnappschuss des Paares, in dem Cuoco einen glitzernden Ring vorzeigte. Die Schauspielerin fügte auch noch ein Video mit dem auffälligen Schmuckstück an ihrem Finger bei. Ihr Sprecherteam bestätigte die Verlobung laut der Sendung "Good Morning America". Die beiden haben sich im April 2022 bei der Premiere der neuen "Ozark"-Staffel kennengelernt und sich wenig später auf Instagram als Paar gezeigt. Im März vorigen Jahres wurde ihre Tochter Matilda Carmine Richie Pelphrey geboren.