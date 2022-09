Genervt von Paparazzi: Wer grinst denn da so aufgesetzt?

Geknipst wurde die Schauspielerin auf dem Weg zur Premiere ihrer neuen Komödie "Meet Cute", in der sie an der Seite von Kim-Kardashian-Ex Pete Davidson zu sehen ist.

Bereits im Alter von sechs Jahren arbeitete besagte Dame als Model und trat in diversen Werbespots auf. Ihre erste größere Rolle hatte sie 1992 in dem Fernsehfilm "Am Abgrund" an der Seite von Donald Sutherland und Tim Matheson. Internationale Bekanntheit erlangte die gebürtige Kalifornierin dann aber erst mit einem beliebten Serien-Hit. Aktuell ist sie mit "Ozark"-Star Tom Pelphre liiert und datete in der Vergangenheit unter anderem Johnny Galecki.

Na, wissen Sie schon, um wen es sich handelt? Richtig. Die Dame, die hier so verkrampft lächelt, ist "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco, die bei der Premierenfeier ihres neuen Films dann schon sichtlich entspannter wirkte.