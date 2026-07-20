„Kabul - Flucht aus der Hölle“: Serie mit verstorbenem Eric Dane startet

Hollywood-Schauspieler Eric Dane ist im Februar gestorben - rund zwei Jahre nach seinem Dreh zur Serie „Kabul - Flucht aus der Hölle“. Sie startet nun in der ZDF-Streamingplattform, außerdem sind die sechs Folgen à 50 Minuten ab 27. Juli an drei aufeinanderfolgenden Tagen spätabends im ZDF-Fernsehen zu sehen.

Dane verkörpert in der Serie den CIA-Agenten Martin, der in Kabul mit seinem Team auf der Jagd nach einer IS-Terrorzelle und dessen Anführer Ainullah ist. Er überredet einen afghanischen Soldaten, sich in die Terrorzeile einzuschleusen, damit Martin so an Informationen über geplante Anschlagsziele und den Aufenthaltsort der Gruppe gelangt. Allerdings wird der Soldat auserwählt, ein Attentat zu begehen.

Beklemmendes Drama

„Kabul - Flucht aus der Hölle“ ist ein eindrückliches, größtenteils beklemmendes Drama, das grundsätzlich auf den realen Ereignissen in Afghanistan im Jahr 2021 basiert. Im April kündigte damals US-Präsident Joe Biden den Abzug aller US-Streitkräfte aus Afghanistan bis zum 11. September 2021 an. Die Taliban übernahmen im Sommer 2021 daraufhin die Macht in dem Land.

Das führte zu einer internationalen Rettungsaktion von Ausländern und gefährdeten afghanischen Ortskräften in Kabul - die Bilder des chaotischen Abzugs und vielen verzweifelten Menschen, die versuchten zu fliehen, gingen um die Welt. Die Serie zeigt diese Ereignisse in dramatischen Szenen.

Dane drehte noch wenige Monate vor seinem Tod

Eric Dane ist vor allem durch die Krankenhaus-Serie „Grey's Anatomy“ weltweit bekanntgeworden, in der er sechs Jahre lang von 2006 bis 2012 den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan verkörperte. Zuvor spielte er unter anderem auch beim Serienhit „Charmed – Zauberhafte Hexen“ mit.

Bei dem Schauspieler wurde Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) diagnostiziert, gab Dane im April 2025 bekannt. Die Krankheit betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.