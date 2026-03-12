Die Familie ist nach dem Tod des US-Schauspielers Eric Dane ("Grey's Anatomy") "immer noch geschockt", sagt seine Ehefrau Rebecca Gayheart, in einem Interview mit dem Branchenmagazin Variety. "Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die in den letzten Jahren so freundlich zu uns waren. Es war eine herausfordernde und bedeutungsvolle Zeit, und die Menschen sind freundlich", so Gayheart. "Es fällt mir schwer, all die Unterstützung und Liebe anzunehmen, die mir von allen Seiten entgegengebracht wird, weil Eric und die Community so großzügig mit ihrer Zeit sind. Sie haben mich und die Mädchen in den letzten zwei Wochen unterstützt, und ich glaube nicht, dass sie damit aufhören werden. Ich glaube, sie sind auf lange Sicht dabei. Hollywood hat einen schlechten Ruf. Das macht mich irgendwie wütend, denn wir haben eine wunderbare Gemeinschaft von Menschen, und ich bin ihnen so dankbar." Dane habe vor seinem Tod eine spezielle KI-Technologie genutzt, um seine Stimme wiederherzustellen, erzählt Gayheart im Variety-Gespräch. Dazu sei seine Stimme anhand alter Tonaufnahmen nachgebildet worden. So sollte ihm trotz fortschreitender Erkrankung seine Kommunikationsfähigkeit erhalten bleiben. Dane sei begeistert gewesen, "weil er seine Stimme verlor und es für ihn von Tag zu Tag schwieriger wurde, zu kommunizieren".

Scheidungsantrag zurückgezogen Im April 2025 hatte Eric Dane mitgeteilt, an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt. 2004 hatte er die Schauspielerin Rebecca Gayheart geheiratet, die gemeinsamen Töchter Billie und Georgia wurden 2010 und 2011 geboren. Nach 14 Jahren Ehe reichte Gayheart die Scheidung ein, zog den Antrag aber später wieder zurück. Sie seien kein Paar mehr, aber sie würden als Familie zusammenhalten und gemeinsam gegen die Krankheit kämpfen, schrieb Gayheart im Dezember 2025 in einem Beitrag in der New Yorker Zeitschrift The Cut. Darin berichtete sie auch, dass Dane inzwischen rund um die Uhr betreut werden müsse.