Jack Osbourne benennt Baby-Tochter nach verstorbenem Vater

Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Vater geworden und hat seine Tochter nach der toten Rocklegende benannt. "Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor", schrieb der 40-Jährige und postete dazu einen kurzen Videoclip in schwarz-weiß von einem schlafenden Baby. "Sie ist perfekt", hieß es in einer Story.

Wie das US-Magazin People berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree. Ob Osbournes jüngste Tochter in die Fußstapfen ihres Großvaters treten wird?