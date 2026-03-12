Stars

Jack Osbourne benennt Baby-Tochter nach verstorbenem Vater

Der Sohn der verstorbenen Rocklegende Ozzy Osbourne ist zum 5. Mal Vater geworden.
12.03.2026, 08:06

Jack und Sharon Osbourne stehen gemeinsam auf einem roten Teppich.

Ozzy Osbournes Sohn Jack ist erneut Vater geworden und hat seine Tochter nach der toten Rocklegende benannt. "Ich stelle euch Ozzy Matilda Osbourne vor", schrieb der 40-Jährige und postete dazu einen kurzen Videoclip in schwarz-weiß von einem schlafenden Baby. "Sie ist perfekt", hieß es in einer Story. 

Wie das US-Magazin People berichtete, ist es das fünfte Kind von Jack Osbourne und das zweite mit seiner Ehefrau Aree. Ob Osbournes jüngste Tochter in die Fußstapfen ihres Großvaters treten wird? 

Sharon Osbourne bedankt sich für "überwältigende Liebe" nach Ozzys Tod

Der Black-Sabbath-Frontmann hatte im Juli 2025 in seiner Heimatstadt Birmingham ein letztes großes Konzert gegeben. Osbourne wirkte bereits schwer gezeichnet und konnte nur sitzend teilnehmen. Gut zwei Wochen später, am 22. Juli, starb er im Alter von 76 Jahren. Jack Osbourne war wie seine Schwester Kelly und seine Eltern Teil der MTV-Serie "The Osbournes". 

Agenturen, kurier.at, kat  | 

