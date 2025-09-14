Sharon Osbourne bedankt sich für "überwältigende Liebe" nach Ozzys Tod

Knapp zwei Monate nach dem Tod ihres Ehemannes Ozzy Osbourne hat sich Sharon Osbourne für die Anteilnahme und Unterstützung vieler Fans bedankt. "Es fällt mir immer noch schwer, in Worte zu fassen, wie dankbar ich für die überwältigende Liebe und Unterstützung bin, die ihr mir in den sozialen Medien entgegengebracht habt", schrieb die 72-Jährige in einem Instagram-Beitrag.

"Eure Kommentare, Beiträge und Würdigungen haben mir mehr Trost gespendet als ihr ahnt. Nichts davon ist unbemerkt geblieben, vielmehr hat es mir durch viele Nächte geholfen."