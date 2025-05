Justin Bieber: Öffentliche Entschuldigung an Ehefrau Hailey wieder gelöscht

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Justin Bieber entschuldigte sich öffentlich auf Instagram bei seiner Frau Hailey für frühere abfällige Bemerkungen über ihre Modelkarriere, löschte die Caption jedoch später wieder.

Hailey Bieber schaffte es auf das Cover der Vogue, was Justin zuvor als unwahrscheinlich bezeichnet hatte.

In der Vogue-Coverstory äußert sich Justin Bieber dennoch positiv über seine Ehe mit Hailey, während Gerüchte über Eheprobleme bestehen.

Es ist ein Meilenstein in der Model-Karriere von Hailey Bieber: Sie hat es auf das Cover der aktuellen Ausgabe des kultigen Modemagazins Vogue geschafft – großes Interview inklusive. Ein Ritterschlag für jedes Model und jeden Star. Doch ausgerechnet Ehemann Justin Bieber hat an den Erfolg seiner Gattin nicht geglaubt. Dafür entschuldigte er sich jetzt öffentlich – zumindest zwischenzeitlich.

"Dachte, ich muss es ihr heimzahlen" Nach Erscheinen der Ausgabe postete auch Bieber das Cover seiner Model-Gattin auf seinem Instagram-Profil. Ein Zeichen der Anerkennung, die Bildunterschrift allerdings war eher bizarr und brachte Bieber viel Kritik seiner Follower (insgesamt 294 Mio., Stand: Mai 2025) ein. Er gab nämlich zu, er habe Hailey früher an den Kopf geworfen, dass sie "niemals auf dem Cover der Vogue sein wird". Diese Beleidigung sei ihm im Rahmen eines handfesten Streits herausgerutscht. "Ich weiß, ich bin so gemein, aber aus irgendeinem Grund, weil ich mich so respektlos behandelt gefühlt habe, dachte ich, dass ich es ihr heimzahlen muss", schrieb der 31-jährige Popstar. Er habe sich an ihr "rächen" wollen.

Mittlerweile sei er aber einsichtig geworden und er wisse, dass sein Verhalten kindisch war. "Ich denke, wenn wir reifer werden, erkennen wir, dass wir nichts erreichen, wenn wir uns rächen - wir zögern nur hinaus, was wir wirklich wollen, und das ist nämlich Intimität und Verbindung", schrieb er. Am Ende des Posts entschuldigte er sich bei Hailey persönlich: "Also Baby, du weißt es bereits, aber vergib mir, dass ich gesagt habe, du würdest kein Vogue-Cover bekommen, denn ich habe mich offensichtlich geirrt."

Entschuldigung wieder gelöscht Bizarr mutet aber auch an, dass Justin Bieber seine Entschuldigung mittlerweile wieder löschte und durch eine Reihe von Emojis ersetzte – unter anderem eines mit Tränen in den Augen sowie zwei Hände, die ein Herz formen. Ob der Sänger erkannt hat, dass er mit seiner Beichte weder sich selbst noch seiner Ehefrau etwas Gutes tut? Immerhin reißen seit geraumer Zeit die Gerüchte nicht ab, dass es in der Ehe der Biebers gehörig kriselt – unter anderem aufgrund von Justins unreifem und oftmals merkwürdigem Verhalten. Und auch in der Kommentarspalte prangern Follower Justins ursprüngliche Zeilen an. "Was zu Hölle?" ist hier zu lesen oder davon, dass dieses Verhalten in einer Beziehung toxisch sei. Viele User posteten auch Red-Flag-Emojis.

"Das Klügste, was ich je getan habe" In der Vogue-Coverstory aber zeigt sich Justin immerhin von seiner sanften und romantischen Seite. Er streut seiner Ehefrau Hailey nämlich darin Rosen: "Ich habe viele dumme Dinge in meinem Leben getan, aber das Klügste, was ich je getan habe, war, Hailey zu heiraten", wird er in der Story zitiert. Hailey Bieber sprach im Interview auch über ihre schwierige Geburt – mehr dazu lesen Sie hier: