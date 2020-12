Julianne Moore (60): "Habe mich mit dem Alter angefreundet"

Seit 17 Jahren ist sie mit US-Regisseur Bart Freundlich (50) verheiratet, mit dem sie Tochter Liv (18) und einen Sohn Caleb (22) hat. Neben all ihren Erfolgen ist Julianne Moore obendrein auch noch wunderbar liebenswürdig.

KURIER: Wie stehen Sie zu Ihrem Alter?

Julianne Moore: Ich finde den 60er weniger furchterregend als den 50er. Ich habe mich mit meinem Alter längst angefreundet. Wichtig ist, dass man gesund bleibt, geistig, physisch und psychisch. Dass man nicht erstarrt, auch nicht in seinen Ansichten.

Sind Sie streng erzogen worden?

Nein, es ist das Missverständnis – Leute glauben das oft, wenn sie hören, dass der Vater beim Militär ist. Meine Eltern waren sehr liberal. Ich bin davon überzeugt, dass meine Kindheit der Grund war, dass ich Schauspielerin wurde. Wenn du viel herumziehst, musst du dich ständig neuen Situationen anpassen. Das erfordert ein flexibles Rollenspiel.

Sie haben sich Ihr ganzes Leben politisch engagiert. Was war der Auslöser?

Der Auslöser waren ganz sicher Frauenrechte. Aber politisches Engagement ist tief in mir drin. Ich verstehe Menschen nicht, die sagen ,Ich bin nicht politisch.’ Das heißt, du bist nur an dir selbst interessiert. Es bedeutet: Ich bin mir nur selbst wichtig. Ich und meine Badewanne. Das ist alles, was mir wichtig ist. Das halte ich für extrem egoistisch und ungebildet.

Sie drehten vor ein paar Jahren einen Film mit Ihrem Mann, „After the Wedding“. Wenn Sie an Ihre eigene Hochzeit zurückdenken, was würden Sie heute anders machen?

Ich würde früher heiraten! Vor den Kindern. Meine Tochter Liv war 16 Monate, mein Sohn Caleb war fünf. Mein Mann hatte unsere Tochter auf dem Arm, als wir die Ringe tauschten. Abgesehen vom Timing war aber alles perfekt. Wir hatten nur eine kleine Gruppe von Familie und Freunden in unserem Garten. Und mein Mann ist das beste Geschenk in meinem Leben. Er ist sensibel, hat immer seinen Teil zu unserem Familienleben beigetragen und vor allem hat er die Gabe immer präsent zu sein, was vor allem für unsere Kids wichtig war und ist.