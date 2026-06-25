Wegen Schweinsteiger: Jürgen Klopp beendet Interview

Die deutsche Trainer- und Fußball-Legende Jürgen Klopp, derzeit als Fußball-Experte für MagentaTV tätig ist, war von einer bestimmten Frage in einem Interview ganz und gar nicht angetan und brach daraufhin kurzerhand das Gespräch vollends ab – sehr zur Enttäuschung der Reporter. Der Grund: Bastian Schweinsteiger.

Klopp verweigert klare Stellungnahme

In New York wurde Klopp von einer Journalistin der Deutschen Welle zu Schweinsteigers Einschätzungen bezüglich des WM-Matches Deutschland - Elfenbeinküste am 20. Juni befragt. Doch die Reporterin konnte ihre Frage gar nicht beenden, da fiel ihr Klopp bereits ins Wort: „Und jetzt wollen Sie dieses Thema weiterdrehen.“ Weiter erklärte der 59-Jährige: „Nein, nein, ich habe keine Chance, diese Frage so zu beantworten, dass es allen gefällt. Sie bringen mich damit in eine Zwickmühle.“

Klopp betonte, es sei nicht seine Aufgabe, „dafür zu sorgen, dass es allen gefällt, aber das ist ein ernstes Thema. Und ich weiß nicht einmal, was man dazu angemessen sagen kann. Für Afrikaner ist es das eine, für andere wieder etwas anderes. Und ich bin nicht hier, um zu sagen, was richtig ist.“