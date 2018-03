Judith Williams: Moderatorin spricht über Tumor-Erkrankung

In der aktuellen Staffel von "Let’s Dance" will Judith Williams, bekannt aus der Investment-Show "Die Höhle der Löwen", die Zuschauer nun auch mit ihren Tanzkünsten überzeugen. Im Interview mit RTL Exclusiv verriet die Powerfrau jedoch, dass sie in der Vergangenheit mit einer Tumor-Erkrankung konfrontiert war, wegen der sie auf die Erfüllung ihres eigentlichen Berufswunsches verzichten musste.

Tumor-Diagnose beendete Gesangstraum

Williams, die seit Jahren auch erfolgreich ihre eigene Kosmetik-, Schmuck- und Modelinie bei Teleshoppingsendern vertreibt, erzählte, dass sie ursprünglich Opernsängerin werden wollte. Die 45-Jährige studierte klassischen Gesang und trat 1996 europaweit als Sopranistin in Operetten und Musicals wie "Die Zauberflöte" und "West Side Story" auf. Eine Tumor-Diagnose habe jedoch ihren Traum von einer Karriere als Opernstar beendet.

"Hier bin ich zum letzten Mal auf der Bühne gestanden, bevor ich den - zwar gutartigen - Tumor hatte. Aber der hat mein Leben sehr, sehr verändert", erzählte die Unternehmerin gegenüber RTL während der Dreharbeiten zu "Let’s Dance" in Köln.