Joss Stone im Iran festgenommen und ausgewiesen

Derzeit befindet sich Sängerin Joss Stone (32) auf Welt-Tournee. Bis dato reiste sie dafür beispielsweise durch Saudi Arabien, den Jemen sowie Nordkorea. Alle Länder der Erde hatte sie abdecken wollen. Nächster Halt sollte der Iran sein.

Jedoch nicht, wenn es nach iranischen Behörden geht. In dem streng muslimischen Land ist es Frauen verboten, öffentlich Konzerte zu veranstalten. Als Stone und ihr Tour-Team einreisten wurden sie noch am Flughafen über Nacht festgehalten und bereits am Morgen ausgewiesen.

"Nun, wir sind im Iran angekommen, wurden eingesperrt und dann abgeschoben", so die Sängerin auf Instagram.