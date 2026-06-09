Neue Liebe? Joshua Jackson innig mit Model gesichtet - alles über seine Begleitung

Im Mai 2025 wurde die Scheidung von Schauspieler Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith offiziell vollzogen. Nun sieht es ganz danach aus, als könnte der ehemalige "Dawson's Creek"-Star eine neue Liebe gefunden haben. Denn Jackson wurde kürzlich Arm in Arm mit einem Model gesichtet.

Joshua Jackson mit Olivia Burgess gesichtet

TMZ veröffentlichte Bilder, auf denen der Schauspieler in Begleitung von Olivia Burgess zu sehen ist.

Am Sonntag waren die beiden gemeinsam in New York City unterwegs. Gekleidet in Freizeitklamotten machten sie einen entspannten und vertrauten Eindruck. Burgess hakte sich beim gemeinsamen Spaziergang bei Jackson ein.

Der Schauspieler strahlte über das ganze Gesicht und schien den gemeinsamen Ausflug zu genießen. Wie auf einem Foto zu sehen ist, hatten die beiden offenbar auch viel zu lachen.