José Carreras: Bühnenabschied auf Raten

Mitte September bestieg Opernlegende José Carreras zum letzten Mal die Bühne der Wiener Staatsoper, um dort seinen Abschied zu feiern. Heute, Sonntag, wird der gebürtige Spanier 75 und verbringt seinen Geburtstag in seiner Wahlheimat Andorra. Gegenüber der spanischen Zeitung El Mundo sprach er jetzt auch erstmals Klartext darüber, wie lange er denn noch auftreten werde. "Es wird Zeit, dass ich in den Ruhestand gehe. Ich werde noch ein oder zwei Jahre singen." Er meinte "auch die wunderbarsten Dinge im Leben müssen einmal enden".

Die außergewöhnliche Karriere des José Carreras

Nun aber einmal zurück zum Start. Carreras wuchs als Sohn eines Polizisten und einer Friseurin auf. Im Salon seiner Mutter sang er schon in jungen Jahren für die Kunden und verdiente sich damit ein paar Münzen.

Seine Leidenschaft zur Oper wurde aber geweckt, als sein Vater mit ihm im Kino den Film „Der große Caruso“ ansah. Ab diesem Zeitpunkt wusste der damals sechsjährige José, was er später einmal werden wollte. Seine Eltern schickten ihn also auf das Konservatorium und von da an ging der Weg steil nach oben. Immerhin feierte er ja schon mit zarten elf Jahren sein Debüt am Gran Teatre del Liceu in Barcelona.

Die große Operndiva Montserrat Caballé ( 2018) erkannte sein Talent und wurde zu seiner Mentorin.