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Jon Bon Jovi: Die private Seite des „krabbelnden“ Rockstars

Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihr Mann Jake Bongiovi hatten eigenen Angaben zufolge im Sommer 2025 ein Baby adoptiert. 
26.06.2026, 09:44

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Jon Bon Jovi lächelt vor einem roten Hintergrund mit dem Schriftzug „Bon Jovi“.

„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown preist ihren Schwiegervater Jon Bon Jovi für seine Fürsorglichkeit mit ihrer kleinen Tochter. „Er krabbelt einfach ständig mit ihr auf dem Boden herum, lacht sich kaputt und filmt alles, was sie Neues macht“, erzählte die 22-Jährige in der „Today“-Show beim TV-Sender NCB. 

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi posieren gemeinsam vor einem Hintergrund mit Palmenblättern.

Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

Die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi hatten eigenen Angaben zufolge im Sommer 2025 ein Baby adoptiert. 

Ihr Schwiegervater, der Rocker Jon Bon Jovi, sei „der Beste - genauso wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter“, schwärmte Brown. „Sie sind einfach die engagiertesten Großeltern, und wir könnten uns kein größeres Glück vorstellen, sie in ihrem Leben zu haben.“ Neulich hätten ihre Schwiegereltern die Enkelin „den ganzen Tag bei sich“ gehabt und „einen Einkaufswagen voller Sachen für sie gekauft“.

Vergleich: Prinz George hat ein spezielles Merkmal von Opa Charles geerbt

Selbst vierfacher Vater

Jon Bon Jovi wurde vergangenen Herbst zweifacher Opa, als sein Sohn Jesse und dessen Ehefrau ebenfalls Eltern eines Mädchens wurden. Der „Living On A Prayer“-Sänger ist mit seiner Frau Dorothea Rose Hurley seit mehr als 35 Jahren verheiratet und hat mit ihr insgesamt vier Kinder.
Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie „Stranger Things“ bekannt. 2024 heirateten sie und Jake Bongiovi.

kurier.at, Agenturen, kat  | 

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