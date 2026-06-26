Jon Bon Jovi: Die private Seite des „krabbelnden“ Rockstars

„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown preist ihren Schwiegervater Jon Bon Jovi für seine Fürsorglichkeit mit ihrer kleinen Tochter. „Er krabbelt einfach ständig mit ihr auf dem Boden herum, lacht sich kaputt und filmt alles, was sie Neues macht“, erzählte die 22-Jährige in der „Today“-Show beim TV-Sender NCB.

Die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi hatten eigenen Angaben zufolge im Sommer 2025 ein Baby adoptiert.

Ihr Schwiegervater, der Rocker Jon Bon Jovi, sei „der Beste - genauso wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter“, schwärmte Brown. „Sie sind einfach die engagiertesten Großeltern, und wir könnten uns kein größeres Glück vorstellen, sie in ihrem Leben zu haben.“ Neulich hätten ihre Schwiegereltern die Enkelin „den ganzen Tag bei sich“ gehabt und „einen Einkaufswagen voller Sachen für sie gekauft“.