John Stamos verrät, wie es "Full House"-Kollegen Dave Coulier geht

John Stamos (62) und Dave Coulier (65) feierten gemeinsam in der Hit-Sitcom "Full House" vor vielen Jahrzehnten ihren internationalen Durchbruch. Seitdem sind die beiden eng miteinander befreundet. Gegenüber dem US-Magazin People verriet Stamos nun, wie es seinem ehemaligen Serien-Kollegen geht. Coulier gab im November 2024 bekannt, am Non-Hodgkin-Lymphom im dritten Stadium erkrankt zu sein.

"Es geht ihm großartig" Stamos hatte für alle Fans tolle Neuigkeiten parat: "Ich besuche ihn. Es geht ihm großartig", so der Serienstar zu People. Und weiter: "Wir machen ein paar Shows zusammen. In ein paar Wochen fahren wir nach Japan, um dort eine kleine Comic-Con-Sache zu machen, was gut wäre. Und es macht einfach Spaß, Zeit mit ihm zu verbringen, und es geht ihm großartig.“ Auch mit dem Magazin Us Weekly sprach Stamos erst kürzlich über seine Beziehung zu Coulier und wie schwer dessen Diagnose ihn traf: "Dave und ich reden viel. Wissen Sie, wir haben Bob [Saget] verloren, und ich konnte es nicht ertragen, Dave zu verlieren. Deshalb war ich während seiner Krebserkrankung viel bei ihm." Bob Saget gehörte ebenfalls zum "Full House"-Cast. 2022 verstarb er überraschend im Alter von 66 Jahren, Ursache dürfte eine Kopfverletzung gewesen sein. Im April gab ein Sprecher von Coulier bekannt, dass dieser krebsfrei sei. Coulier sei nun "zu 100 % wieder Dave", erzählte Stamos Us Weekly. "Es ist toll zu sehen, dass die Behandlungen wirken. Und es ist toll zu sehen, dass er da draußen darüber spricht und anderen Menschen hilft, die dasselbe durchmachen."