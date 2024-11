John Stamos unterstützt krebskranken Dave Coulier – und wird dafür kritisiert

Hohn statt Solidarität?

Es ist nicht das erste Mal, dass Stamos Coulier via Instagram seine Unterstützung verspricht. Schon wenige Stunden nach Bekanntwerden von Couliers Diagnose veröffentlichte er ein Posting mit den Worten: "Mein Bruder seit Tag 1. Ich liebe dich und ich werde in dieser Zeit an deiner Seite sein." Dazu sind zahlreiche gemeinsame Fotos der beiden über die vergangenen Jahrzehnte zu sehen.

Fans waren von diesem ersten Post begeistert. Beim aktuellen jedoch verhält es sich anders. Stamos wird scharf dafür kritisiert, lediglich eine Glatzenkappe zu tragen, statt sich tatsächlich die Haare abrasiert zu haben. Dies würde eher einem Hohn statt echter Solidarität gleichkommen, so der Konsens vieler Instagram-User. "Krebs ist keine Faschingsverkleidung", heißt es zum Beispiel. Auch wird Stamos vorgeworfen, das Foto nur deshalb gepostet zu haben, um öffentliche Sympathiepunkte zu sammeln und "Likes" abzustauben.

Doch vereinzelt liest man auch Kommentare, die den Schauspieler verteidigen. So weisen Fans darauf hin, dass Stamos aufgrund seines Berufs und vertraglicher Verpflichtungen seine Frisur nicht plötzlich (radikal) verändern dürfe. Obendrein befinde er sich in einem aktuellen Projekt, was eine Veränderung seines Aussehens ohnehin unmöglich mache. Auch Melissa Coulier befindet sich unter den Usern, die das Foto kommentierten – jedoch positiv: "Wir lieben dich so sehr", postete sie mit einem Herz-Emoji.