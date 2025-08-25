Iris Berben: So lebt sie mit 75 voller Lust und Wut

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Mehr ist mehr – besser könnte man die erste amfAR-Gala in Salzburg nicht beschreiben. Mastermind Gery Keszler hat eine hollywoodreife Inszenierung in die Mozartstadt gebracht – großes Kino! Den Gästen, die für Karten zwischen 2.000 und 5.000 Euro pro Person gezahlt haben, wurde einiges geboten. Sie wurden Teil der jedermannschen Tischgesellschaft, konnten Schauspielstars wie Oscarpreisträger Jeremy Irons, Karl Markovics, Philipp Hochmair, Cornelius Obonya und viele mehr zum Greifen nahe bei ihren Darbietungen bestaunen.

Und eine strahlte ganz besonders, nämlich die deutsche Schauspiel-Ikone Iris Berben, die für die Charity-Auktion eine originalgetreue Replik des Sisi-Sterns vom Wiener Juwelier A.E. Köchert präsentierte.

"Natürlich ist es etwas Besonderes. Einmal ist Österreich und Sisi eine Symbiose, die wir alle kennen. Sicher kann man den Bogen auch noch schließen zu Romy Schneider. Und es ist, finde ich, eine wunderschöne Idee. ich bin sehr gerne Sterntaler", sagte sie lachend im KURIER-Interview. Überhaupt ist Berben jemand, die sich für die gute Sache einsetzt, sich offen gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Sexismus und für mehr Gleichberechtigung von Frauen ausspricht. Ihr kürzlicher Sager in einem Stern-Interview "Man muss auch das Hirn trainieren und nicht nur den Hintern", wurde medial viel zitiert. "Die Originalaussage war: ich hab lieber ein Knackhirn als einen Knackarsch. Man hat sie dann etwas verfeinert. Ich finde, dass wir gerade in einer Welt leben, in der sich viele Menschen bemüßigt fühlen, ihre Kommentare sehr laut abzugeben, ganz oft, ohne den Kontext einer Geschichte zu kennen, ohne das Wissen über etwas zu haben", so Berben. "Wir müssen immer auch damit rechnen, dass Missbrauch passiert mit diesem Internet. Dann denke ich, kann man manchmal so ein paar kleine Sätze in den Äther rufen."