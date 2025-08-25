amfAR-Gala in Salzburg brachte über eine halbe Million Euro ein
In der Mozartstadt wimmelte es jetzt nur so von nationalen und internationalen Stars, denn Gery Keszler veranstalte dort die glamouröse amfAR-Gala. Und dass es wirklich interessierte, wer da so über den roten Teppich läuft, merkte man daran, dass sich auch viele Schaulustige versammelt hatten, die einen Blick auf Oscarpreisträger Jeremy Irons, Live-Aid-Initiator Bob Geldof, Schauspielerin Iris Berben, Designer Elie Saab, Musicalstar Ute Lemper und Co. werfen wollten.
Geldof zeigte sich übrigens sehr publikumsnah und erfüllte gerne Selfie-Wünsche, während Jeremy Irons dem Blitzlichtgewitter lieber entgehen wollte und an den wartenden Fotografen vorbeihuschte.
Auf der Bühne stellte er sich aber bereitwillig dem Rampenlicht, da er fulminant die Eröffnungsperformance präsentierte. Ein bisschen getrübt durch die Geräuschkulisse klappernden Geschirrs, denn währenddessen wurde auch begonnen das Galadinner zu servieren.
Auf die Eröffnungsperformance folgten Darbietungen von Ute Lemper und Musiker Rufus Wainwright, der mit Auszügen aus seinem Dream Requiem am originalen Clavichord Mozarts eine Hommage an das musikalische Erbe der Stadt darbot. "Als ich zum ersten Mal bei den Proben Mozarts Clavichord gespielt habe, war ich sehr nervös. Das Instrument ist klein, der Klang nicht groß. Doch als ich ein wenig kräftiger in die Tasten griff, begann es Spaß zu machen. Ich wollte gar nicht mehr aufhören."
Auch Geigerin Lidia Baich wurde die Ehre zuteil auf einem Original-Mozart-Instrument zu spielen - auf der Costa-Violine.
Die Darbietungen waren in eine Fortsetzung des "Jedermann" eingebettet, wo Philipp Hochmair, Karl Markovics, Cornelius Obonya, René Pape, Paul Winkler, Maayan Licht, Deleila Piasko, Kathleen Morgeneyer, Sunnyi Melles und Stefan Jürgens mitwirkten.
Die Kostüme kamen von Westwood-Designer Andreas Kronthaler, der sich im Kostümarchiv der Salzburger Festspiele bedient hat und die Stücke auseinandernahm, neu zusammennähte und mit Stücken aus aktuellen Kollektionen kombinierte.
Im Anschluss kamen sie bei der von Simon de Pury geleiteten Auktion unter den Hammer. Auch ein von Designer Elie Saab gestalteter BMW Mini Cooper war unter den Auktionsgegenständen und brachte 75.000 Euro ein. Gesamt konnte an diesem Abend mehr als eine halbe Million Euro für die HIV- und Aidsforschung gesammelt werden.
Zum Schluss gab's für Bob Geldof noch das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das von Staatssekretär Sepp Schellhorn überreicht wurde.
"Ich war schon oft in Österreich - es ist unfassbar schön. Aber Salzburg? Das ist wohl das Schönste überhaupt. Eine Stadt, die Kultur atmet. Diese Auszeichnung hier bei der amfAR-Gala bedeutet mir sehr viel - es ist anders als ein Musikpreis. Es ist eine echte Ehre. Und die nehme ich mit großem Respekt an", zeigte sich Bob Geldof bewegt.
Nach dem offiziellen Teil ging's dann zur Aftershowparty ins Schloss Leopoldskron, wo besonders Bob Geldof, Philipp Hochmair und Opernsänger René Pape die Nacht zum Tag machten.
