amfAR-Gala in Salzburg brachte über eine halbe Million Euro ein

Es wurde eine beeindruckende Show mit zahlreichen Stars geboten und Bob Geldof wurde geehrt.
Von Lisa Trompisch und Stefanie Weichselbaum
25.08.25, 11:50
In der Mozartstadt wimmelte es jetzt nur so von nationalen und internationalen Stars, denn Gery Keszler veranstalte dort die glamouröse amfAR-Gala. Und dass es wirklich interessierte, wer da so über den roten Teppich läuft, merkte man daran, dass sich auch viele Schaulustige versammelt hatten, die einen Blick auf Oscarpreisträger Jeremy Irons, Live-Aid-Initiator Bob Geldof, Schauspielerin Iris Berben, Designer Elie Saab, Musicalstar Ute Lemper und Co. werfen wollten.

Geldof zeigte sich übrigens sehr publikumsnah und erfüllte gerne Selfie-Wünsche, während Jeremy Irons dem Blitzlichtgewitter lieber entgehen wollte und an den wartenden Fotografen vorbeihuschte.

Glanzvolle amfAR-Gala in Salzburg mit zahlreichen Stars eröffnet

Auf der Bühne stellte er sich aber bereitwillig dem Rampenlicht, da er fulminant die Eröffnungsperformance präsentierte. Ein bisschen getrübt durch die Geräuschkulisse klappernden Geschirrs, denn währenddessen wurde auch begonnen das Galadinner zu servieren.

Auf die Eröffnungsperformance folgten Darbietungen von Ute Lemper und Musiker Rufus Wainwright, der mit Auszügen aus seinem Dream Requiem am originalen Clavichord Mozarts eine Hommage an das musikalische Erbe der Stadt darbot. "Als ich zum ersten Mal bei den Proben Mozarts Clavichord gespielt habe, war ich sehr nervös. Das Instrument ist klein, der Klang nicht groß. Doch als ich ein wenig kräftiger in die Tasten griff, begann es Spaß zu machen. Ich wollte gar nicht mehr aufhören."

Auch Geigerin Lidia Baich wurde die Ehre zuteil auf einem Original-Mozart-Instrument zu spielen - auf der Costa-Violine.

Die Gäste zum Durchklicken:

Jeremy Irons und Sinead Cusack

Oscarpreisträger Jeremy Irons mit Ehefrau Sinéad Cusack

Wilfried und Christina Haslauer, Philipp Hochmair

Altlandeshauptmann Wilfried Haslauer mit Ehefrau Christina und "Jedermann" Philipp Hochmair

Sigi und Andrea Wolf

Unternehmer Sigi Wolf und Ehefrau Andrea

Marika Lichter

Künstlermanagerin Marika Lichter

Iris Berben und Heiko Kiesow

Mimin Iris Berben mit ihrem Partner Heiko Kiesow

Musiker Rufus Wainwright hatte einen Auftritt und kam mit seinem Ehemann Jörn Weisbrodt nach Salzburg

Autorin Hera Lind mit Ehemann Engelbert Lainer

amfAR-CEO Kevin Robert Frost

Schauspielerin Ute Lemper

Elisabeth Prinzessin Auersperg-Breunner und Alexander Auersperg-Breunner

Elisabeth Gürtler mit Georg Bauernberger (Salzburger Land Tourismus) und Maria Studer

Eva Mario Baronin von Schilgen und Klaus Mathis

Unternehmer Markus Friesacher mit Ehefrau Elisabeth

Opernsänger Maayan Licht

Designerin Carolin Sinemus

Ingrid Flick

Designerin Eva Cavalli

Geigerin Lidia Baich

Gery Keszler und Bob Geldof

Designer Elie Saab mit Ehefrau Christina Mourad-Saab

Eva O'Neill (Schwiegermuter der schwedischen Kronprinzessin Victoria)

Die Designer Andreas Kronthaler und Gottfried Birklbauer

Verleger-Ehepaar Wolfgang und Angelika Rosam

Buhlschaft Deleila Piasko und Musiker Rufus Wainwright

Die Schauspieler Sunnyi Melles und Cornelius Obonya

Arabel Karajan, Ingrid Flick und Auktionator Simon de Pury

Gastgeber Oliver Reichl, Rufus Wainwright und Andreas Kronthaler

Spannende Zahlen, Daten und Fakten zur ersten amfAR-Gala in Salzburg

Die Darbietungen waren in eine Fortsetzung des "Jedermann" eingebettet, wo Philipp Hochmair, Karl Markovics, Cornelius Obonya, René Pape, Paul Winkler, Maayan Licht, Deleila Piasko, Kathleen Morgeneyer, Sunnyi Melles und Stefan Jürgens mitwirkten.

Die Kostüme kamen von Westwood-Designer Andreas Kronthaler, der sich im Kostümarchiv der Salzburger Festspiele bedient hat und die Stücke auseinandernahm, neu zusammennähte und mit Stücken aus aktuellen Kollektionen kombinierte.

Im Anschluss kamen sie bei der von Simon de Pury geleiteten Auktion unter den Hammer. Auch ein von Designer Elie Saab gestalteter BMW Mini Cooper war unter den Auktionsgegenständen und brachte 75.000 Euro ein. Gesamt konnte an diesem Abend mehr als eine halbe Million Euro für die HIV- und Aidsforschung gesammelt werden.

Jeremy Irons bei amfAR-Gala in Salzburg: "Wir alle tragen Menschlichkeit in uns"

Zum Schluss gab's für Bob Geldof noch das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das von Staatssekretär Sepp Schellhorn überreicht wurde.

"Ich war schon oft in Österreich - es ist unfassbar schön. Aber Salzburg? Das ist wohl das Schönste überhaupt. Eine Stadt, die Kultur atmet. Diese Auszeichnung hier bei der amfAR-Gala bedeutet mir sehr viel - es ist anders als ein Musikpreis. Es ist eine echte Ehre. Und die nehme ich mit großem Respekt an", zeigte sich Bob Geldof bewegt.

Nach dem offiziellen Teil ging's dann zur Aftershowparty ins Schloss Leopoldskron, wo besonders Bob Geldof, Philipp Hochmair und Opernsänger René Pape die Nacht zum Tag machten.

