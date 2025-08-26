Gery Keszlers emotionales Fazit zur amfAR-Gala in Salzburg

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Am Sonntag fand in Salzburg die erste österreichische amfAR-Gala statt. Mehr als eine halbe Million Euro konnte für die HIV- und Aidsforschung lukriert werden. Jetzt zog Mastermind Gery Keszler Resümee - welches aber nicht ganz ungetrübt ausfiel.

"Nach der amfAR Gala, die eigentlich gar keine war, ist auch einiges in mir gestorben, die Auferstehung wird länger dauern. Kommt nach Monaten maximal möglicher Ignoranz noch ein Danke aus New York? Ein restlos erschöpftes kleines Team, grandiose Ausnahme-Künstler und all jene, die aus Herzen gefördert und gegeben haben, hätten es sich wahrlich verdient", meint er. Und weiter: "Diamanten entstehen unter Druck – amfAR Salzburg ist der beste Beweis dafür. Teamgeist war stärker als jeder Zweifel. Und doch habe ich mir dieses Mal nicht in der Rolle des ewigen Antreibers gefallen. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind weit über die Grenzen der Belastbarkeit gegangen."

Er meint auch, dass das Projekt im Vorfeld mehr Unterstützung und Vertrauen verdient hätte. "Das trübt die Freude über das Endergebnis mehr als ich es mir eingestehen mag, denn eigentlich sollten die Lorbeeren jetzt ein weiches Bett zum Ausruhen sein nach Wochen des nervlichen Ausnahmezustandes." "Mit höchster künstlerische Wucht" wurden alle Zweifler eines Besseren belehrt, so Keszler weiter.