Der Titel war Programm – vor und hinter der Kamera: In der Romanverfilmung "Gefährliche Liebschaften" aus dem Jahr 1988 gehen John Malkovich und Michelle Pfeiffer eine von Sex, Lügen und Intrigen geprägte Beziehung ein, die tragisch endet. Auch hinter den Kulissen funkte es zwischen Malkovich und Pfeiffer, die daraufhin miteinander eine Affäre eingingen. Das Brisante daran: Beide Schauspieler waren zum damaligen Zeitpunkt verheiratet. Weder Malkovich noch Pfeiffer sprachen jemals öffentlich über ihr Pantscherl. Doch nun bricht der 71-Jährige erstmals sein Schweigen – und findet deutliche Worte darüber, was geschehen und nicht mehr rückgängig zu machen ist.

Malkovich verhielt sich Pfeiffer gegenüber nicht fair "Darüber habe ich nie wirklich gesprochen", beginnt Malkovich sein Geständnis im Fashion-Neurosis-Podcast. Dass sich Schauspieler am Filmset schnell näher kommen, sei nichts Unübliches, erklärt er. "Sagen wir es so: Bei meiner Arbeit baut man sehr schnell emotionale Bindungen zu Menschen auf. Das ist Teil der Arbeit. Nur sehr selten halten diese Bindungen über die Arbeit hinaus." Bei ihm und Pfeiffer allerdings sei dies der Fall gewesen. Er habe sie damals sehr bewundert, erinnert sich Malkovich. "Ich habe sie als Kollegin sehr geschätzt. Sie war sehr lustig und berührend und mir gegenüber unglaublich fair." Selbstkritischer Nachsatz: "Und das war ich ganz sicher nicht." Der Schauspieler scheint also anzudeuten, sich Pfeiffer gegenüber nicht korrekt verhalten zu haben. Auf Details geht er jedoch nicht ein.

Mittlerweile, 37 Jahre später, scheint Malkovich die Affäre mit Pfeiffer zu bereuen: "Ich glaube, ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass großartige Kollegen eigentlich seltener sind als alles andere", gibt er sich im Podcast nachdenklich. "Und wenn aus dieser Beziehung mehr als nur Kollegenschaft oder mehr als eine Freundschaft wird – sogar eine tiefe Freundschaft – dann verliert man, zumindest meiner Erfahrung nach, eine großartige Kollegin, und das kann an meiner persönlichen Psychologie oder an Dummheit oder Unfähigkeit oder an allem gleichzeitig liegen." Beide Ehen gingen in die Brüche Malkovich war zum damaligen Zeitpunkt bereits sechs Jahre lang mit der Schauspielerin Glenne Headly verheiratet. 1988 folgte die Scheidung, die Affäre mit Pfeiffer soll der Grund gewesen sein. Kinder hatte das Paar keine. Headley starb 2017 im Alter von nur 62 Jahren an den Folgen einer Lungenembolie. Malkovich lernte einige Zeit nach seiner Ehe mit Headley die italienische Produktionsdesignerin Nicoletta Peyran kennen und lieben, die beiden sind bis heute zusammen und haben zwei Kinder.