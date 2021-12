John Goodman zeigt sich bei Premiere ganz verwandelt

Als übergewichtiger Familienvater Dan Conner in der Serie "Roseanne" gelang dem US-amerikanischen Schauspieler John Goodman in den 80er Jahren der Durchbruch. Filme wie "Blues Brothers", "The Big Lebowski" und "Flinstones" gehören zu den größten Kinoerfolgen des 69-Jährigen. Bei der Premiere des Films "The Freak Brothers" am Montag in Los Angeles zeigte sich Goodman deutlich verwandelt. Statt der 180 Kilo, die er einst auf die Waage brachte, sind es heute nur noch 90 Kilo.