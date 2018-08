Joey Heindle: Ehe-Aus nach nur einem Jahr

Die Trennung soll einvernehmlich erfolgt sein. Der Dschungelcampgewinner von 2013 und seine Noche-Ehefrau sollen nach wie vor befreundet sein.

"Euch Fans und Freunden gegenüber möchten wir so fair sein und diesen Schritt hier bekannt geben, bevor es an anderer Stelle geschieht. Wir bitten Euch, so traurig diese Situation auch ist und aus Rücksicht auf unser Privatleben, diese Entscheidung zu akzeptieren und von weiteren Nachfragen vorerst abzusehen. Justine und ich verstehen uns nach wie vor gut und das soll auch in Zukunft so bleiben", so der Sänger.

Justine postete eine ähnliche Nachricht auf ihrem Facbeook-Account. Die Gründe für das Ehe-Aus sind bislang nicht bekannt.