Joesi Prokopetz: "Für a zweite Sau is a no Platz"

Wer "So weit, so komisch" (Amalthea) liest, glaubt, den Prokopetz zu hören. Als ob er auf der Bühne stehen und eine Geschichte erzählen würde. Wie folgende: Ich war einmal im Sommer ordnungsgemäß auf Urlaub in Österreich, in einer Gegend, die so gesund war, dass sie einen Touristen erschießen mussten, um den Friedhof einweihen zu können, und bin mit einem Sessellift auf einen Berg hinaufgefahren. Ich musste bei der Bergfahrt ständig grüßend nicken und aufgesetzt grinsen, weil jeder Dodel, der in einem talwärts fahrenden Sessel saß, mir "Griaß di" zurief. Einige Zeit später stand ich in einem Lift eines All-inclusive-Beherbergungsbetriebs, ein Fleischhauer mit martialisch blutiger Schürze und einer Schweinehälfte auf der Schulter stand bereits drin und sagte:"Griaß di, wir kennen uns vom Sessellift." Und gleich weiter: "Komm eini, für a zweite Sau is a no Platz!"