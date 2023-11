Joe Jonas: Security-Mann sagt, ich sehe verrückt aus

US-Sänger Joe Jonas ("Sucker") hat von einem verwirrenden Austausch mit einem Unbekannten erzählt. "Ich bin gerade in ein Geschäft gegangen und dann meinte der Sicherheitsmann: "Oh! Joe Jonas?", schildert der 34-Jährige in einem kurzen Tiktok-Video, während er noch weiter durch Regale läuft. "Und ich sagte: "Hey Mann, was geht?", und ich schüttelte seine Hand und er so: "Mann, du siehst in echt verrückt aus!"

➤ Lesen Sie hier mehr: Seit Wochen von Turner getrennt: Welchen Scheidungsgrund Jonas vor Gericht angibt