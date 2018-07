Jodie Foster: Das bescheidene Leben der Hollywood-Ikone

Sie lebe samt Pflegepersonal in ihrem Haus. Vor allem ihre ältere Schwester kümmere sich am meisten. "Wenn ich arbeite, bin ich oft verhindert, aber immer, wenn ich während eines Drehs irgendwo in einem Hotel wohne, denke ich an die vielen, vielen Nächte, die meine Mutter und ich in Hotels verbrachten - oft monatelang."

Vom der Sonnencreme-Werbung zu zwei Oscars

Jodie Foster war bereits mit drei Jahren erstmals für eine Sonnencreme-Werbung vor der Kamera gestanden - ihre alleinerziehende Mutter hatte aus finanziellen Gründen dem Casting zugestimmt. Es folgten Auftritte in Fernsehserien. Im Alter von 10 Jahren ergatterte Foster ihre erste Kinofilmrolle in dem Disney-Film "Flucht in die Wildnis". Kein Geringerer als Kultregisseur Martin Scorsese wurde schließlich auf die junge Nachwuchsdarstellerin aufmerksam. 1947 gab er Foster zunächst eine Nebenrolle in seinem Film "Alice lebt nicht mehr". Überzeugt von ihrem Talent besetzte er sie auch in seinem nächsten Film, als minderjährige Prostituierte in "Taxi Driver" (1976) an der Seite von Robert De Niro - was die damals 13 Jahre alte Schauspielerin weltberühmt machte.