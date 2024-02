Jodie Foster: "Bin noch nicht fertig mit dem Leben"

Jodie Foster: Nein, als die sagten, Annette Bening spielt Diana Nyad, hatte ich nur eine Reaktion: Ich mache das! Ich bewundere Annette und außerdem ist sie viel netter als ich, haha! Annette war beim Dreh oft acht Stunden im Wasser, und ich machte mir Sorgen, dass ihr zu kalt wird, und musste dann die Böse sein und brüllen "Sie muss in den warmen Jacuzzi, und zwar jetzt!" Und zusätzlich hat mich diese Geschichte angezogen. Hier geht’s um eine Frau, die noch nicht fertig ist mit dem Leben. Und so fühle ich mich auch: Ich bin noch nicht fertig mit dem Leben.

Sie haben in Island gedreht. War es nicht ungeheuer anstrengend, in der Kälte und Dunkelheit zu filmen?

Eine Riesenherausforderung, allein eine Nachtszene auszuleuchten, sodass alle Elemente, der Schnee inbegriffen, richtig aussehen. Wir hatten irres Glück, es hat zu richtigen Zeit geschneit und zur richtigen Zeit nicht. Genau, wie wir es brauchten. In der Arktis lernt man erst, wie gefährlich das Leben sein kann. Wie viele hunderttausend Menschen da schon gestorben sind, weil sie das nicht überlebt haben. Wenn dein Auto eingeht und es ist weit und breit keine Tankstelle, dann erfrierst du. Und dieses Überleben hat natürlich auch Reiz für Leute, die solche Herausforderungen lieben. Dazu kommt, dass die Leute in Island wirklich großartig sind. Gute Menschen. Und tolles Essen. Nicht gutes Essen, tolles Essen. Wir waren in super Restaurants.

Wie muss ein Angebot aussehen, damit es Sie interessiert?

Mein Leben ist ein einziges, fantastisches Abenteuer. Ich arbeite seit 58 Jahren im Filmbusiness! Und es gibt Dinge, die ich nicht wiederholen will, wo ich mich nicht wiederholen will, weil ich sie schon gemacht habe. Es gibt Storys, die ich schon erzählt habe in meiner Arbeit. Ich bin wirklich überrascht, dass ich heute glücklicher bin als je zuvor. Und dazu gehört auch, dass ich erkenne, dass es nicht mehr meine Zeit ist, sondern die von anderen, die ich mit all der Erfahrung und Weisheit, die ich über die Jahre gesammelt habe, unterstützen kann. Teil eines Teams zu sein, macht viel mehr Spaß, als sich allein durchzukämpfen.