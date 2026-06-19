Jodie Comer: Hugh Jackman als Robin Hood nicht wiederzuerkennen
Hugh Jackman ("Wolverine") spielt den legendären englischen Helden Robin Hood. An seiner Seite: Jodie Comer ("The Last Duel").
Im Doppel-Gespräch mit dem US-People-Magazin verriet die britische Schauspielerin, von Jackmans Verwandlung beeindruckt gewesen zu sein: "Ich glaube, ihr hattet in dieser Woche bereits mit den Dreharbeiten begonnen, und ich kam gerade zu meinem Make-up-Test", erzählte Comer ihrem Co-Star Jackman. "Er saß schon komplett geschminkt im Make-up-Bus, und ich dachte mir: 'Wer ist das denn?' Und dann hörte ich seine Stimme und dachte: 'Oh mein Gott.'"
Jackman verriet: "Ich hatte keine Zeit, mir einen Bart wachsen zu lassen, also ist der unecht."
Es sei das Ziel gewesen, seine Figur "beeindruckend" zu gestalten und ihn unerkennbar zu machen. Sehen Sie hier den Trailer zum Film:
Die Legende um Robin Hood, der die Reichen bestahl, um den Armen zu helfen, wurde mehrfach verfilmt, unter anderem mit Errol Flynn (1938), Kevin Costner (1991) und Russell Crowe (2010). Am Donnerstag kam "The Death of Robin Hood" ins Kino.
Das Werk ist das genaue Gegenteil von all dem, was im Popkulturgedächtnis hinterlegt ist. Jackman spielt Robin Hood darin als einen Mann, der mit dem Helden vieler Kindheiten ähnlich viel gemein hat wie eine Lichtung im Wald mit einem Schlachtfeld. Alt, vom Leben ermattet, zerzaust - und extrem brutal. Jackmans Robin Hood ist ein mordender Plünderer, der schon in den ersten Minuten des Films eine Minderjährige massakriert.
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