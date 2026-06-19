Jodie Comer: Hugh Jackman als Robin Hood nicht wiederzuerkennen

Im Doppel-Gespräch mit dem US-People-Magazin verriet die britische Schauspielerin, von Jackmans Verwandlung beeindruckt gewesen zu sein: "Ich glaube, ihr hattet in dieser Woche bereits mit den Dreharbeiten begonnen, und ich kam gerade zu meinem Make-up-Test", erzählte Comer ihrem Co-Star Jackman. "Er saß schon komplett geschminkt im Make-up-Bus, und ich dachte mir: 'Wer ist das denn?' Und dann hörte ich seine Stimme und dachte: 'Oh mein Gott.'"

Jackman verriet: "Ich hatte keine Zeit, mir einen Bart wachsen zu lassen, also ist der unecht."

Es sei das Ziel gewesen, seine Figur "beeindruckend" zu gestalten und ihn unerkennbar zu machen. Sehen Sie hier den Trailer zum Film: