Joaquin Phoenix: Optische Veränderungen für Rollen stressen

Lange Zeit galt er hauptsächlich als jüngerer Bruder des 1993 verstorbenen Charakterdarstellers River Phoenix. Inzwischen zählt Joaquin Phoenix (43) längst selbst zu den besten Schauspielern Hollywoods.

Rollenvorbereitung kann tierisch stressen

Und auch wenn er sich bislang immer perfekt in andere Charaktere verwandeln konnte, darunter zum Beispiel in Country Sänger Johnny Cash oder in den römischen Kaiser Commodus, hat Joaquin Phoenix (43) überhaupt keinen Spaß daran, sich für Filmrollen optisch zu verändern. "Gerade zu allem Körperlichen muss ich mich oft wirklich zwingen, sei es Sport oder Gewicht zuzulegen", sagte Phoenix gegenüber dem "Playboy". Während der Vorbereitung auf eine Rolle gebe es deshalb immer wieder Phasen, "in denen mich die Sache tierisch stresst und ich mich kaum aufraffen kann".

Letztendlich überwindet sich der Mime nur, indem er sich vor Augen führt, dass es nun mal seine "verdammte Pflicht" ist.