Joan Collins über ihre Ehen, jüngere Männer und ihr Liebesglück mit 90

Als "Denver-Biest" Alexis Carrington wurde Joan Collins weltberühmt. Die Rolle in der TV-Seifenoper liegt Jahrzehnte zurück, doch die Schauspielerin, die heuer 90 Jahre alt wurde, steht weiter im Rampenlicht: Rot geschminkte Lippen, lila Lidschatten, wild toupierte Lockenmähne - so wandte sich die britische Hollywood-Diva Anfang Mai in einer Videobotschaft an ihre Fans. Für Oktober kündigte sie eine neue One-Woman-Show an.