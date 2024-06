"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling mischt sich in britischen Wahlkampf ein

"Harry Potter"-Autorin J.K. Rowling hat sich in den britischen Wahlkampf eingemischt. Sie werde voraussichtlich nicht für die Labour-Partei stimmen wegen des Standpunkts der Partei in der Debatte um Rechte für trans Menschen, schrieb Rowling in einem Gastbeitrag in der Londoner Times am Samstag. Sie warf den Sozialdemokraten vor, Frauen im Stich gelassen zu haben, die sich besorgt über die Rechte von Frauen geäußert hatten.