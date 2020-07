Geständnis von Jim Carrey: Diese Schauspielerin war die Liebe seines Lebens

Darauf antwortete Carrey: "Ich bereue nichts. Ich habe so etwas (Anm.: wie Reue) nicht, aber ich schätze die Menschen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben und all das Gute, das sie mir gegeben haben."

Kurze Liaison Ende der 1990er

Zellweger und Carrey hatten sich 1999 bei den Dreharbeiten zum Film "Me, Myself & Irene" kennengelernt, der 2000 in die Kinos kam. Danach waren die beiden ungefähr ein Jahr lang zusammen und kurzzeitig sogar verlobt. Im Dezember 2000 trennte sich das Paar.