Scheidungsgrund enthüllt: Jetzt wird Rosenkrieg für Dr. richtig teuer

24 Jahre lang waren Rapper und Musikproduzent Dr. Dre und seine Ehefrau Nicole Young verheiratet, haben gemeinsam zwei Kinder. Im Juli hatte Young wegen "unüberbrückbarer Differenzen" die Scheidung eingereicht. Sogleich wurde spekuliert, dass sich nun ein Rosenkrieg um das kolportierte 800-Millionen-Dollar-Vermögen des Musikers anbahne.

Nicole Young verklagt Dr. Dreh

Nun könnte die Scheidung dem Rapper in der Tat teuer zu stehen kommen. Wie Page Six berichtet, soll Dr. Dres Noch-Ehefrau nun gegen das Unternehmen "Beats" des Musikers Klage eingereicht haben. Sie behauptet, sie sei mitbesitzerin der Marke. Außerdem würde sie Anteile an Dr. Dres Album "The Chroninc" haben. Gerichtdokumenten zufolge soll Dr. Dre die Handelsmarke "im Geheimen" an eine Holdiggesellschaft übertragen haben nachdem er sie dieses Jahr zuvor aus dem gemeinsamen Haus geworfen habe.

Als Rechtsverteter soll Nicole Young einen Staranwalt aus Los Angeles namens Bryan J. Freedman engagiert haben, der auch schon Gabrielle Union und Megyn Kelly bei ihrem Rechtsstreit mit NBC vertrat.