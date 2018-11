Jessie J sprach auf der Bühne über Unfruchtbarkeit

Die britische Popmusikerin Jessie J (30, "Price Tag") hat auf der Bühne von ihrem unerfüllten Kinderwunsch erzählt. Ärzte hätten ihr vor vier Jahren mitgeteilt, dass sie keine Kinder bekommen könne.

Jesse J: Offene Worte über Unfruchtbarkeit

Auf die Diagnose habe sie mit "Schmerz und Traurigkeit" reagiert.

"Ich sage das nicht, um euer Mitleid zu kriegen, sondern weil ich eine von Millionen Frauen und Männern bin, die das durchmachen müssen", sagte die Musikerin bei ihrem Auftritt in London, wie Videos im Internet am Mittwoch zeigten. Danach präsentierte die Britin ihren Song "Four Letter Word". Das Lied habe sie geschrieben, um mit ihrem Schmerz fertig zu werden und um anderen, die in einer ähnlichen Krise stecken, zu helfen.