Trennung: Popstar Jessie J ist wieder Single

Der britische Popstar Jessie J und der ehemalige Profisportler Chanan Safir Colman gehen getrennte Wege. Das verrieten sie in einem gemeinsamen Posting auf Instagram. „War eine traurige und schwierige Situation“ „Chanan und ich haben uns vor einiger Zeit entschieden, unsere Liebesbeziehung zu beenden“, beginnt die Sängerin den Beitrag und weist somit darauf hin, dass die Trennung nicht erst vor Kurzem stattfand. Weiter schreibt sie: „Es war eine traurige und schwierige Situation, aber wir haben uns darauf konzentriert, diese Veränderung privat und positiv zu bewältigen, um für unseren Sohn und für uns selbst ein gesundes und glückliches Umfeld für die gemeinsame Erziehung zu schaffen.“

Weiterhin gemeinsam für Sohn da Die Entscheidung, die Trennung öffentlich zu machen, begründete die Sängerin damit, dass sie Gerüchten und falschen Darstellungen vorbeugen wollte. „Im Rampenlicht ist das der einfachste Weg, die Wahrheit zu erzählen“, erklärte sie. Böses Blut herrsche zwischen den Ex-Partnern nicht, betont sie. Trotz der Trennung wollen beide weiterhin als Eltern für ihren gemeinsamen Sohn Sky da sein. „Wir werden uns als Freunde und vor allem als Skys Mama und Papa stets mit Liebe, Respekt und Fürsorge gegenseitig unterstützen.“ Zukünftige Fotos, auf denen sie als Familie zu sehen sind, seien also nicht gelogen, sondern zeigen die Wahrheit – auch wenn sie und Colman kein Paar mehr sind, erklärt Jessie J. „Wir ziehen Sky gemeinsam groß und lieben ihn, gestützt durch eine positive Freundschaft.“