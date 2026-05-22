"Kann nach einem Jahr wieder ausatmen": Jessie J ist krebsfrei

Die an Brustkrebs erkrankte englische Sängerin Jessie J wendet sich mit einem Gesundheitsupdate an ihre Fans: "Die Ergebnisse sind da und ich bin krebsfrei", schreibt sie auf Instagram zu einem Video, das sie bei ihrem jährlichen Kontrolltermin zeigt, wie sie sagt. "Ich habe stundenlang geweint und dann zum ersten Mal seit einem Jahr wieder ausgeatmet." Knapp 14 Millionen Menschen folgen J auf der Plattform.

Nach einer Brustkrebsoperation hatte J schon im Juli positive Nachrichten geteilt. Untersuchungen hätten gezeigt, dass der Krebs nicht gestreut habe, schrieb sie in einem emotionalen Post bei Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Video ihres kleinen Sohnes: "Mami wird wieder okay", sagt der Bub darin am Abend vor der OP. "Du bist mein größter Lichtstrahl, und mit dir in meinem Leben wird die Dunkelheit niemals gewinnen", schrieb die Sängerin über ihren Sohn.

Wegen einer weiteren Brustkrebsoperation hatte sie geplanten Tour-Auftritte verschieben oder absagen müssen.