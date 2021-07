Jessica Schwarz hat geheiratet und teilt romantisches Hochzeitsfoto

Aus dem Posting geht außerdem hervor, dass die Eheschließung offenbar am Samstag, den 24. Juli, in Michelstadt stattgefunden hat. Hier hat die Schauspielerin zusammen mit ihrer Schwester im Jahr 2008 das Hotel "Die Träumerei" eröffnet. Da sie sich in der Bildunterschrift beim Team des Hotels bedankt, ist anzunehmen, dass die Hochzeit auch hier stattgefunden hat. Schwarz bedankt sich auch beim Designer-Label Kaviar Gauche, von dem offenbar ihr Brautkleid stammte.