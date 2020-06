Jenny Elvers über Alkohol- und Nikotinsucht

Dünn ist Jenny Elvers (42) geworden. Das lange, goldene Abendkleid schlottert auffallend locker um ihre schmale Taille. "Ich muss ein bisschen zunehmen", gesteht die deutsche Schauspielerin im KURIER-Gespräch im Restaurant "Amterl" in Baden bei Wien. In den vergangenen zwei Jahren musste Elvers einige schwere Schläge einstecken: Alkohol-Entzug, Rosenkrieg-Scheidung von Ex-Mann und Manager Goetz Elbertzhagen und eine Fehlgeburt in der 11. Schwangerschaftswoche. Auf Einladung von Barbara und Michael Dvoracek, Besitzer des "Amterl", reiste sie – neben anderen "eingekauften" Stars wie Micaela Schäfer, Mariella Ahrens, Bruno Eyron oder Neo-Dschungel-Camperin Angelina Heger – mit ihrem Freund Steffen von der Beeck an, um für Claudia Stöckls Kinderhilfsorganisation "ZUKI" die Werbetrommel zu rühren.