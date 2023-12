Ungeschminkt: Erkennen Sie diesen Star?

Bei öffentlichen Auftritten wird diese Promidame regelmäßig für ihren strahlenden Teint gefeiert. Sie selbst behauptet, in Sachen Schönheit einzig auf natürliche Pflege zu setzen. Außerdem verzichtet diese Promidame privat weitgehend auf Make-up. So auch, als sie kürzlich mit ihrem Ehemann inkognito in einem Kaffeehaus abhing. Salopp gekleidet und mit einem Messy-Bun begab sich die 54-Jährige zusammen mit ihrem Göttergatten in ein Lokal in ihrer Nachbarschaft. Die beiden hatten offenbar so einiges auszudiskutieren. Immer wieder legte besagte Promi-Dame ihre Stirn in Falten und redete auf ihren Ehemann ein.

Aber erkennen Sie, um wen es sich auf dem Foto handelt? Wenn nicht, hier ein paar Tipps.

Ungeschminkt: Erkennen Sie diese Prominente?

Die Schauspielerin und Sängerin wurde als zweites von drei Kindern in New York City geboren. Ihre Eltern waren vor ihrer Geburt von Puerto Rico in die Bronx gezogen. Wie auch ihre beiden Schwestern besuchte sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr eine katholische Mädchenschule.

