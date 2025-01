Jennifer Lopez: Musste lernen, auf gesunde Weise allein zu sein

Größtenteils alleinerziehend

Ihre 16 Jahre alten Zwillinge aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony habe sie "größtenteils allein großgezogen", erklärte Lopez nun. "Ich war in Beziehungen, aber die Verantwortung lag immer bei mir." Über die beiden Teenager sagte sie: "Meine Kinder sind emotional so viel weiter, offener und intelligenter in ihrer Denkweise als ich in ihrem Alter."

Sie habe trotzdem manchmal mit Unsicherheiten als Mutter zu kämpfen gehabt und sich zeitweise gefragt: "Bin ich ihnen genug?", erzählte Lopez im vergangenen Jahr dem US-Magazin Entertainment Weekly. "Und die Wahrheit ist, dass man wirklich nur einen guten Elternteil braucht, der einen liebt."