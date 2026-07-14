Jennifer Lopez' Accessoire stiehlt Milliarden-Dollar-Star in Wimbledon die Show

Jennifer Lopez schien sich am Sonntag beim Wimbledon-Finale in London alle Mühe zu geben, beim Gentlemen's Final modisch aufzufallen. Mit ihrem gigantischen Hut zog die Sängerin jedenfalls alle Blicke auf sich, als sie auf der Tribüne Platz nahm.

Jennifer Lopez verdeckt mit Hut bekannte Stars

Dass Hollywoodstar Tom Hiddleston gleich neben Lopez saß, wäre dabei zunächst fast nicht aufgefallen, hätte dieser der Sängerin und ihrem Hut nicht zum Teil ziemlich skeptische Blicke zugeworfen (zu sehen hier). Zu präsent war der übergroße Strohhut, mit dem sich seine Sitznachbarin schmückte.

Unter den Zuschauern befanden sich zahlreiche Prominente, darunter Spider-Man-Star Andrew Garfield, der in der Reihe direkt vor Lopez saß. „Wicked“-Star Cynthia Erivo saß links hinter Lopez. Zu sehen war sie aber nur zeitweise - und zwar, wenn JLO ihre Kopfbedeckung abnahm.