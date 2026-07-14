Jennifer Lopez' Accessoire stiehlt Milliarden-Dollar-Star in Wimbledon die Show
Jennifer Lopez schien sich am Sonntag beim Wimbledon-Finale in London alle Mühe zu geben, beim Gentlemen's Final modisch aufzufallen. Mit ihrem gigantischen Hut zog die Sängerin jedenfalls alle Blicke auf sich, als sie auf der Tribüne Platz nahm.
Jennifer Lopez verdeckt mit Hut bekannte Stars
Dass Hollywoodstar Tom Hiddleston gleich neben Lopez saß, wäre dabei zunächst fast nicht aufgefallen, hätte dieser der Sängerin und ihrem Hut nicht zum Teil ziemlich skeptische Blicke zugeworfen (zu sehen hier). Zu präsent war der übergroße Strohhut, mit dem sich seine Sitznachbarin schmückte.
Unter den Zuschauern befanden sich zahlreiche Prominente, darunter Spider-Man-Star Andrew Garfield, der in der Reihe direkt vor Lopez saß. „Wicked“-Star Cynthia Erivo saß links hinter Lopez. Zu sehen war sie aber nur zeitweise - und zwar, wenn JLO ihre Kopfbedeckung abnahm.
Auch „Michael“-Darsteller Jaafar Jackson wäre angesichts von Lopez“ Auftritt beinahe in der Menge untergegangen. Und das obwohl dieser zur Zeit für Schlagzeilen sorgt. Nachdem der Neffe von Michael Jackson in dem Biopic über den Popstar die Hauptrolle übernommen hatte, wird aktuell berichtet, dass „Michael“ alle Rekorde gebrochen und zum erfolgreichsten biografischen Film aller Zeiten aufgestiegen ist.
Der Film hat weltweit die Milliarden-Dollar-Marke überschritten. Damit ist er der erste biografische Film, der diesen Meilenstein erreicht hat.
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