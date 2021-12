Jennifer Lopez hat neuen Mitbewohner - und es ist nicht Ben Affleck

Jennifer Lopez ist jetzt stolze Katzen-Mama. Die Sängerin hat sich ein kleines Kätzchen zugelegt und zeigt ihren "Familienzuwachs" auf Instagram und Twitter. JLo veröffentlichte ein Video von ihrem Kätzchen und teilte ihren 230 Millionen Twitter- und Instagram-Followern mit: "Darf ich vorstellen: Hendrix!!!!"

Jennifer Lopez: Kater Hendrix erwartet ein fürstliches Leben

Hendrix ist in dem von JLo veröffentlichtem Video mit verdutzter Miene im weihnachtlich geschmückten Wohnzimmer der Musikerin zu sehen. Ihr Katzen-Video untermalte die zweifache Mutter mit dem Song "Rockin’ Around the Christmas Tree" von Brenda Tree. Zu hören ist in dem Clip auch, dass der Anblick ihres Haustiers Lopez' ziemlich zum Lachen bringt.

Man kann davon ausgehen, dass sich der neue Mitbewohner der Entertainerin in deren luxuriösen Multi-Millionen-Villa pudelwohl fühlen wird. Ihren Followern gewährte die Sängerin mit der Veröffentlichung ihres Katzen-Videos jedenfall auch einen seltenen Einblick in ihren exquisiten Einrichtungs- und Dekorationsgeschmack.