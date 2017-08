Schon seit Ende letzten Jahres ist Jennifer Lawrence mit Regisseur Darren Aronofsky liiert. Beim Dreh ihres gemeinsamen Films "Mother!" soll der 48-Jährige die Schauspielerin jedoch ziemlich brutal behandelt haben.

Lawrence: Strapazen bei "Mother!"-Dreh

In Hollywood hat Aronofsky ohnehin schon den Ruf, dass er die Stars seiner Filme nicht gerade mit Samthandschuhen anfasst. Auch bei seiner Freundin machte er keine Ausnahme.

So soll er sie unter anderem gezwungen haben, ein und dieselbe Szene zwölf Stunden lang zu wiederholen.

Eine Komparsin verriet in einem Facebook-Posting, das inzwischen gelöscht wurde, wir hart Lawrence von Aronofsky am Set behandelt wurde: "Ich persönlich wäre sofort gegangen. Die Menge an Mist und Geschrei, die Jennifer eingesteckt hat, und das Wiederholen einer perfekten Vorstellung mehr als hundertmal - Missbrauch ist Missbrauch."

"Niemand konnte glauben, wie barsch er sie während der Dreharbeiten behandelte. Als die Szene endlich im Kasten war, war sie ein emotionales Wrack", behauptet ein anderes Produktionsmitglied.

Dass der Dreh von "Mother!" kein Honigschlecken gewesen sein dürfte, deutete auch die Schauspielerin selbst jetzt in einem Interview an: "Ich musste mich an einen dunkleren Ort begeben, als ich jemals zuvor in meinem Leben war. Ich wusste nicht, ob ich das heil überstehen würde", erzählte die 26-Jährige der US Vogue.

Beim Dreh habe sich eine ihrer Rippen geprellt. "Ich bekam keine Luft mehr. Ich hatte Sauerstoffschläuche in den Nasenlöchern und Darren meinte 'das war nicht fokussiert genug, wir müssen das noch einmal machen'".

Dennoch empfinde sie große Bewunderung für die Arbeit ihres 22 Jahre älteren Freundes. Aronofsky, der ein Kind mit Rachel Weisz hat, sei "brillant" und "ein unglaublicher Vater". Über ihre amourösen Gefühle für ihn deutete Lawrence an: "Wir hatten diese Energie..."

