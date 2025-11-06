Lawrence: "Co-Stars wendeten Bestrafungen an, weil ich nicht mit ihnen schlafen wollte"

Bei den Filmfestspielen in Cannes stellten Jennifer Lawrence und Robert Pattinson im Mai ihren neuen Film "Die My Love" vor. Darin geht es um eine Mutter, die in einer abgeschiedenen Gegend lebt und mit Elternschaft und ihrer Rolle als Ehefrau hadert. Tanzstunden zum Aufbau von Vertrauen Regisseurin Lynne Ramsay habe die beiden auf eine spezielle Art und Weise auf intime Szenen vorbereitet. "Sie ließ uns Tanzstunden nehmen, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen", erzählte Lawrence vor einigen Monaten der Nachrichtenplattform Brut - "was so demütigend und peinlich war".

So habe sich allerdings "sofortiges Vertrauen" zwischen den Schauspielern aufgebaut. Pattinson ergänzte: "Du denkst, peinlicher kann es nicht mehr werden, und dann heißt es plötzlich: 'Jetzt mach das nochmal, aber nackt." Es sei eine gute Entscheidung gewesen, diese Szenen gleich am Anfang abzuarbeiten, "denn wenn wir uns nicht gemocht hätten, wäre es später nur noch peinlicher geworden".

Lawrence verzichtete auf Intimitätskoordinator Auf einen Intimitätskoordinator habe sie verzichtet, wie Lawrence jetzt außerdem in einer Folge des Podcasts "Las Cultristas" verriet. Sie betonte, dass Pattinson ihr während der Dreharbeiten ein gutes Gefühl gegeben hatte und außerdem nicht "pervers" sei. "Wir hatten keine Intimitätskoordinatorin, oder vielleicht doch, aber eigentlich nicht", erzählte die zweifache Mutter dem Moderatoren-Duo Bowen Yang und Matt Rogers. "Ich habe mich bei Rob sehr sicher gefühlt. Er ist nicht pervers und sehr verliebt in seine Partnerin Suki Waterhouse."