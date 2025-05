Hollywood-Star Jennifer Lawrence hat bei den Filmfestspielen in Cannes ihren neuen Film "Die My Love" vorgestellt. Darin geht es um eine Mutter, die in einer abgeschiedenen Gegend lebt und mit Elternschaft und ihrer Rolle als Ehefrau hadert.

Tanzstunden zum Aufbau von Vertrauen

Regisseurin Lynne Ramsay habe die beiden auf eine spezielle Art und Weise auf intime Szenen vorbereitet. "Sie ließ uns Tanzstunden nehmen, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen", erzählte Lawrence der Nachrichtenplattform Brut - "was so demütigend und peinlich war". So habe sich allerdings "sofortiges Vertrauen" zwischen den Schauspielern aufgebaut. Pattinson ergänzte: "Du denkst, peinlicher kann es nicht mehr werden, und dann heißt es plötzlich: 'Jetzt mach das nochmal, aber nackt." Es sei eine gute Entscheidung gewesen, diese Szenen gleich am Anfang abzuarbeiten, "denn wenn wir uns nicht gemocht hätten, wäre es später nur noch peinlicher geworden".

Sehen Sie hier das Interview mit Lawrence und Pattinson: