Hollywoodstar Jennifer Lawrence bei Dreharbeiten verletzt

Die US-Schauspielerin Jennifer Lawrence wurde laut Berichten mehrerer US-Medien am Set ihres neuen Films "Don't Look Up" im Gesicht verletzt und musste die Deharbeiten unterbrechen. Ein Stunt, bei dem Glas zum Zerbersten gebracht wurde, ging offenbar schief - Splitter sollen die 30-Jährige in der Nähe ihrer Augen getroffen haben. Das Promiportal Page Six berichtet unter Berufung auf produktionsnahe Quellen, dass es Lawrence aber gut gehe. In "Don't Look Up" spielt sie eine Astronomin, die vor einem gefährlichen Asteroiden warnt.

Steile Karriere

Jennifer Lawrence darf mit ihren erst 30 Jahren schon auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. Das Forbes-Magazin kürte sie zweimal hintereinander zur bestbezahlten Schauspielerin der Welt. Allein zwischen Juni 2014 und Juni 2015 soll sie mit Gagen und Werbung etwa 52 Millionen Dollar verdient haben. Mit einem Millionenverlust machte Lawrence dann Anfang August Schlagzeilen, als das Filmblatt Variety berichtete, sie sei ihr New Yorker Penthouse "nur" für knapp zehn Millionen Dollar losgeworden. 2016 hatte Lawrence angeblich fünf Millionen mehr für die Luxus-Wohnung hingeblättert.