Jennifer Lawrence: Familienfarm in Kentucky abgebrannt

"Worte können den Schmerz, den wir empfinden, nicht beschreiben, aber wir sind der Feuerwehr von Simpsonville und all den anderen Feuerwehrleuten, die auf unseren Notfall reagiert haben, unglaublich dankbar. Sie sind wahre Helden. Wir sind auch den unzähligen Mitgliedern unserer Gemeinschaft so dankbar, die haben sich bemüht, uns in dieser Zeit zu unterstützen. Ihre Liebe und Freundlichkeit bedeuten uns die Welt ", fuhr die Erklärung fort.

TMZ erhielt eine E-Mail von Blaine Lawrence, dem Bruder der Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence, der Camp Hi-Ho besitzt und leitet und der an Eltern früherer Camper gerichtet ist. In der E-Mail berichtet Blaine Berichten über den Schaden und erklärt, dass in der im Feuer verlorenen Scheune seine Büroräume, Pferde-Standplätze, ein Indoor-Reitbereich für Kinder, eine Indoor-Felswand, eine einheimische Wildtierausstellung und ein Kunsthandwerksbereich untergebracht waren sowie eine Garage mit landwirtschaftlichen Geräten und einer Schwesternstation.

Blaine versprach, die Scheune bis zum Sommer 2021 wieder aufzubauen und wieder zu eröffnen und bat um Spenden, um den Wiederaufbau zu unterstützen.