Jennifer Lawrence hat sich mit ihrem Kunsthändler verlobt

Medienscheu

Lawrence und Cooke, der die Gladstone Gallery in New York leitet, sollen einander durch ihre gemeinsame Freundin Laura Simpson vorgestellt worden sein. Seit acht Monaten sollen sie einander nun daten. Ihre Beziehung halten die beiden Turteltauben aber weitgehend aus dem Rampenlicht raus. Anstatt miteinander auf dem Red Carpet zu posieren, genießen die Schauspielerin und der Kunsthändler lieber ihre Zweisamkeit abseits des Blitzlichtgewitters. In den vergangenen Monaten wurden Lawrence, die zuvor unter anderem Musiker Chris Martin und "Mother!"-Regisseur Darren Aronofsky datete, bei immer wieder bei romantischen Abendessen und Spaziergängen gesichtet.