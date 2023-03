Jennifer Garner trägt ihre Haare jetzt super kurz

Jahrelang trug Jennifer Garner ihre Haare lang. Mittlerweile werden diese immer kürzer. Ende Februar hatte sich die Schauspielerin bei der Premiere der dritten Staffel der Serie "Party Down" noch mit einem mittellangen Bob gezeigt.

Jennifer Garner: Haare inzwischen kinnlang

Am 9. März präsentierte sich Garner auf der Expo West, um ihre Bio-Lebensmittellinie "Once Upon A Farm" zu bewerben. Ihre Haare endeten dabei knapp unter dem Kinn. Garner behielt einen Teil ihres charakteristischen Stils bei und teilte ihren Pony zur Seite.